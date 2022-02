Sara Prata recorda viagem que marcou a sua vida

Sara Prata recordou, esta sexta-feira, a grande “viagem da sua vida” que fez há um ano e que marcou a sua vida pessoal, contribuindo para o seu crescimento pessoal.

Argentina, Bolívia, Perú e Colômbia foram os países que ficaram na memória da atriz na viagem que fez o ano passado sozinha e é “impossível” escolher um dos destinos como preferido.

“Hoje faz um ano que voltei desta minha grande viagem. Talvez a viagem da minha vida. Há momentos que quando revivemos percebemos que marcaram uma mudança”, escreveu a artista no perfil de Instagram.

“Esta viagem marcou o início de um caminho tão bonito…feito aqui dentro. É impossível escolher uma imagem que represente o bom que isto foi e mesmo assim… ainda tenho aqui milhares que seriam perfeitas”, prosseguiu.

No final do testemunho, Sara Prata quis saber qual a viagem que marcou a vida dos seus admiradores: “Qual a viagem que te deixa assim de sorriso no rosto e com a certeza de que foste feliz?”

