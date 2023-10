Sara Prata recria fotografia em família: “Como o tempo voa”

Através das redes sociais, a atriz Sara Prata mostrou a recriação de uma fotografia em família de quando a filha Amélia tinha apenas um mês.

O tempo passa: a filha de Sara Prata e João Leitão já tem três anos, mas, através das redes sociais, a mãe fez uma brincadeira e recriou uma fotografia em família de quando a pequena tinha apenas um mês.

“Nem preciso de deixar muitas palavras aqui. As duas fotos são a prova de como o tempo voa. Hoje vs Amélia com um mês. Que amor! Ela cresce cresce, mas vai sempre haver espaço nestes braços para um bom colinho. E os sorrisos são os mesmos, porque a vida tem sido tão tão boa para nós”, escreveu na legenda da publicação.

“E também tens uma com barriga aí, se não me engano…”, recordou Matilde Breyner, que está à espera de uma menina, fruto da relação com Tiago Felizardo.

Além da atriz, houve vários cibernautas a elogiarem. “Lembro-me de uma fotografia da Amélia com quatro ou cinco meses e era um bebé adorável. Hoje continua adorável. Vê-se que são muito felizes. Tudo de bom para os 3!”, “Passa a voar, cada fase com seu encanto” e “Família bonita” são alguns dos exemplos.