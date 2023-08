Sara Prata reflete sobre as férias: “Isto é o melhor da vida”

As férias estão a acabar e Sara Prata fez uma reflexão sobre esse tempo em família e as memórias que guarda desses momentos.

Agosto está a chegar ao fim, assim como o período de férias. Sara Prata aproveitou bons tempos em família no seu refúgio alentejano, como tem mostrado nas redes sociais.

Com esses momentos a acabar, a atriz fez uma reflexão, no Instagram, sobre as férias e as memórias que guarda desses tempos.

“Quando as férias são em família parece que o tempo voa. De manhã há marmitas para fazer, o pequeno-almoço é tomado a correr entre brincadeiras bem sonoras, metem-se as toalhas no saco, ai que afinal ainda falta a fruta, agora toca a vestir, e vá vamos sair de casa mas espera que o outro ficou para trás”, começou por escrever, retratando a correria dos dias de férias.

“Isto é o melhor da vida. Há muitos Verões, lembro-me bem de ser pequena e de estar no papel que a minha filha tem hoje, a ouvir a minha tia dizer que tinha de pôr por escrito como estavam a ser as férias, para nunca serem esquecidas. Reli-o há dias, e apercebi-me que não precisava”, contou.

“As memórias estão todas cá, gravadas para sempre, porque as boas memórias não se esquecem. E hoje, muitos anos depois e com o agosto a chegar ao fim, sei que estes dias meio loucos serão dos melhores da nossa vida”, concluiu.

Acompanhado da reflexão de Sara, a atriz partilhou um conjunto de fotografias com o companheiro João Leitão e a filha de ambos, Amélia.