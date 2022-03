Sara Prata rendida à família: “Tem sido bom ter-vos”

Sara Prata está rendida à filha, Amélia, que nasceu há um mês, e ao namorado, João Leitão. A atriz desabafou sobre esta nova etapa nas redes sociais.

A “recém-mamã” mostrou-se orgulho da família que está a construir ao lado do seu companheiro. Desde que deu há luz a bebé no hospital Lusíadas, a atriz tem aproveitado cada dia ao máximo.

“E já tenho esta família há um mês. Hoje passei o dia inteiro a ter ‘flashes’ do dia em que a conheci e as palavras continuam a parecer poucas. Um mês, OMG! Como assim passou um mês? E depois olho para eles… como tem sido bom ter-vos!”

Entre as várias caras conhecidas que comentaram a publicação, destaque para as palavras do também ator Jorge Corrula. “É rápido, não é? Usa e abusa de tudo”, atirou o intérprete da SIC.

Sobre a maternidade, Sara Prata já tinha confessado publicamente que tem vivido “dias intensos”. “Os dias fundem-se com as noites mas sempre num ritmo próprio de quem se conhece melhor a cada hora que passa”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: