Sara Prata rendida à filha: “É parecida comigo ou não?”

Sara Prata mostrou-se rendida à filha, Amélia, no dia em que esta celebra dois meses. A atriz revelou-se “babada” e questionou os seguidores sobre as parecenças entre as duas.

A intérprete da TVI tem estado a viver dias de grande felicidade, depois de ter dado à luz pela primeira vez. No perfil de Instagram, a artista dividiu com os fãs diversos momentos desta nova aventura que é a maternidade.

Desta vez, Sara Prata perguntou aos admiradores sobre as semelhanças com a sua filha. “Dois meses de Amélia. Venha de lá o ritual da parecença à nascença: é parecida comigo ou não?” pode ler-se na legenda.

Diversos internautas, na secção de comentários, responderam a Sara Prata. “É sim, Sara! Eu acho o rostinho da Amélia, muito igual ao da mãe”, comentou uma seguidora. “Sim é. É tão fofa, nisso saí à mãe de certeza e a beleza também”, afirmou outra.

A pequena Amélia é fruto da relação amorosa entre Sara Prata e João Leitão. Neste momento, o casal tem estado a preparar a nova casa. “E por aqui continuo na reabilitação da minha ‘ecodreamhouse’”, escreveu.

