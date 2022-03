Sara Prata sobre a rotina da maternidade: “Têm sido dias intensos”

Um mês depois do nascimento da filha, o atriz revelou alguns detalhes sobre como é a atual rotina com a bebé.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, Sara Prata tem revelado alguns detalhes sobre esta fase no Instagram e, esta terça-feira, referiu que se tem dedicado inteiramente à bebé e que “os dias são para ela”.

“Têm sido dias intensos, todos dedicados a ela. Os dias fundem-se com as noites mas sempre num ritmo próprio de quem se conhece melhor a cada hora que passa. Cada vez é mais nossa. Parece que esteve sempre aqui. Os dias são para ela e eu não me importo, as horas são para ela e eu não me importo. Sempre achei que faz falta na nossa sociedade saber parar e ter tempo para amar. Aqui o nosso tempo pára, voltámos para o cantinho de namoro. Saiu-me a sorte grande”, afirmou a intérprete na legenda de uma fotografia com a filha.

Amélia é a primeira filha em comum de Sara Prata e João Leitão, com quem assumiu a relação há um ano.

LEIA TAMBÉM: