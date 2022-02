Sara Prata continuar a treinar mesmo estando grávida

Grávida pela primeira vez, Sara Prata continua a treinar em casa de quarentena. A atriz decidiu partilhar com os seguidores o treino que tem realizado.

A seguir as indicações de prevenção da Covid-19, a atriz não deixou de praticar exercício físico e, esta quarta-feira, revelou, na conta de Instagram, alguns exercícios adaptados à gravidez.

A carregar vídeo…

Sara Prata está grávida de uma menina. A revelação foi feita no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A bebé será a primeira filha em comum com João Leitão, com quem assumiu a relação amorosa há cerca de um ano.

De recordar que o último namorado conhecido da artista foi com o modelo Ricardo Oliveira.

