Sara Prata visita avó no lar: “Com um vidro a separar e uma máscara a tapar o sorriso”

A atriz relatou nas redes sociais como tem sido a experiência de visitar a avó no lar durante a pandemia de covid-19.

“Com um vidro a separar e máscaras a tapar o sorriso”: foi assim que Sara Prata descreveu as visitas à avó nos últimos meses, numa fotografia partilhada esta quinta-feira no Instagram na qual surge com a filha, Amélia, ao colo.

“Hoje fomos visitar a bisavó ao lar. E este é o único contacto possível. É assim que elas se conhecem desde que a Amélia nasceu. Com um vidro a separar e de máscaras a tapar o sorriso destes momentos únicos de família. Mas o coração vem apertado por ouvir daquele lado de lá que o tempo está a contar”, começou por escrever.

“É por eles que eu também cuido de mim. Como eu disse há uns dias. Está a ser duro. Muito duro mas cuidem de vocês por favor. Protejam-se. Evitem a propagação deste vírus que nos está a tirar tanto”, apelou.

Recorde-se que Sara Prata foi mãe pela primeira vez em julho.