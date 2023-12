Sara Prata visita mercados de Natal na Alemanha

Na companhia da filha Amélia e do companheiro João, Sara Prata viajou até Berlim, na Alemanha, para visitar os mercados de Natal da cidade.

Esta é a época dos mercados de Natal, estendendo-se a várias cidades. Contudo, algumas localidades tomam as festividades com mais seriedade que outras, enfeitando as ruas e todas as esquinas.

Para aproveitar a magia da época natalícia, Sara Prata viajou com a filha Amélia e o companheiro João para Berlim, capital da Alemanha. Nas redes sociais, a atriz partilhou imagens do passeio.

“Hallo Berlin. Trouxe a nossa pequenina a visitar os mercados de Natal. Vamos lá ver se encontramos o Pai Natal como prometido”, disse Sara ao publicar uma fotografia na “cidade incrível”.