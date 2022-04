Sara Prata volta a alertar para a necessidade de mudar as regras da DGS nas escolas

Sara Prata esteve no “Dois às 10”, da TVI, esta quarta-feira, dia 29 de setembro, e abordou, mais uma vez, a necessidade de mudar as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) nas escolas.

A atriz, de 37 anos, falou sobre as dificuldades que as crianças passam nas escolas com as medidas da DGS. No entanto, Sara Prata, não foi sozinha. A mãe de Amélia, de um ano, juntou-se a movimento “Assim não é escola” e, em conjunto com outros membros, alertou para o problema.

“Gostávamos que o governo percebesse que é importante, em primeiro lugar, pensar e responder sobre a Educação em Portugal. Temos crianças a fazer educação física de máscara, aulas de música que não estão a ser dadas com instrumentos de sopro”, referiu a artista.

“Sou atriz, trabalho sem máscara, tenho contacto físico, a minha profissão adaptou-se. Vamos tentar pôr a Educação das crianças em primeiro lugar e saber dar respostas concretas, pensadas. É preciso pensar nas nossas crianças. A empatia e o amor é que vão mudar a mundo de amanhã”, acrescentou.

A intérprete agradeceu ao programa por ter dado voz ao problema: “Obrigada ‘Dois às 10’ por nos darem voz. Porque ‘A infância não se repete’ juntei-me ao movimento ‘Assim não é Escola’ e juntas demos a conhecer o nosso pedido. Que as medidas nas escolas sejam revistas pela DGS e o nosso governo”.

“Recebi centenas de mensagens com testemunhos em primeira mão de mães que entregam os filhos pela janela, outros que ficam a chorar até vomitar, jovens que continuam a fazer aulas de educação física com máscaras, crianças com capacidade de aprendizagem vulnerável em salas com professores e colegas de máscaras todo o dia. Para mim é urgente falar disto. Não posso continuar sentada na esplanada a retomar a minha vida, quando uma parte fundamental da sociedade continua a ser ‘esquecida’ ! Se te identificas com esta ‘luta’, deixa aqui o teu apoio. Só juntos podemos ser ouvidos”, concluiu.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Sara Prata alerta para este problema pois já o tinha feito a 16 de setembro.