Sara Salgado celebra dois meses da filha: “Palavras não conseguem descrever”

Sara Salgado celebrou uma data especial: dois meses da filha e dois meses desde que foi mãe pela primeira vez.

Sara Salgado deu as boas-vindas à maternidade no passado mês de junho. A atriz recebeu nos braços a sua primeira filha. “Vera. O verdadeiro significado de amor. 15.06.2023”, escreveu aquando do nascimento.

Neste mês de agosto, assinalou o marco de dois meses da filha e dois meses desde que foi mãe pela primeira vez. Nas redes sociais, publicou novas imagens com a pequena Vera ao colo para marcar a data.

“Dois meses da nossa bebé perfeita. As palavras não conseguem descrever o que significa ser tua mãe”, lê-se na legenda da partilha.

Vera é fruto da relação de Sara Salgado e Diogo Pereira. A atriz, de 33 anos, casou-se com o companheiro em 2021, numa cerimónia que teve lugar no Algarve.