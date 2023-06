Sara Salgado partilhou novo registo da filha: “O melhor amor de todos”

Após ter dado as boas-vindas à filha a semana passada, Sara Salgado partilhou um novo registo de pequena nas redes sociais.

A atriz Sara Salgado deu as boas-vindas à pequena Vera há uma semana. Nas redes sociais, partilhou uma nova fotografia da filha, mas ainda não revelou o rosto: “Uma semana do melhor amor de todos”, escreveu.

Vera é fruto do casamento da atriz Sara Salgado, de 33 anos, com Diogo Pereira Coutinho, com quem se casou em 2021, numa cerimónia que teve lugar no Algarve. A bebé é a primeira filha do casal.

Apesar da bebé ter nascido a 15 de junho, a atriz só partilhou a notícia no dia 17: “Vera. O verdadeiro significado de amor. 15.06.2023”, escreveu na legenda onde se via o pai a segurar a mão de Vera.