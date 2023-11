Sara Sampaio aparece de mãos dadas com ator e rumores intensificam-se

Havia especulações de uma relação entre Sara Sampaio e um ator norte-americano. Rumores intensificaram-se após aparição pública.

Em julho, a N-TV já havia noticiado que Sara Sampaio poderia estar num novo relacionamento após a modelo chegar à sua festa de anos acompanhada. O “anjo” da Victoria’s Secret chegou acompanhada de Ray Nicholson, de 31 anos, filho do ator Jack Nicholson.

Na festa de aniversário da modelo, Sara e Ray chegaram ao local sorridentes e próximos. As especulações aumentaram ainda mais quando a modelo e o ator foram vistos abraçados ao saírem de um clube privado.

Mas a história não acaba por aqui. Os rumores voltam ao ativo e a intensificarem-se com uma aparição pública. Sara e o ator norte-americano foram fotografados pelos “paparazzi”, em Los Angeles, a chegarem ao concerto da banda Guns N’ Roses, no Hollywood Bowl. Contudo, o que chamou a atenção do público foi que ambos estão de mãos dadas.