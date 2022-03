Sara Sampaio evidencia corpo sem poses e faz apelo

Sara Sampaio evidenciou o corpo sem poses e fez um apelo para que os seguidores sejam gentis e não comentem os corpos dos outros.

A modelo internacional publicou nas redes sociais um vídeo no qual destacou o próprio corpo de forma mais real possível, sem poses ou efeitos, quebrando o estereótipo idealizado por ser um dos anjos da marca “Victoria’s Secret”.

Sara Sampaio aderiu a um desafio do TikTok e no qual evidenciou as curvas e “gordurinhas”.

Um pequeno PSA [anuncio de serviço público] de sexta-feira para todos. Sejam gentis com as pessoas e convosco mesmos e parem de comentar acerca das mudança de corpo das pessoas. Com amor, Sara”, pode ler-se na publicação, partilhada esta sexta-feira, 12 de fevereiro.

Recentemente, Sara Sampaio surgiu com uma cueca em forma de coração muito reveladora para celebrar o Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro, e recebeu vários elogios.