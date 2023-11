Sara Sampaio faz rumores de romance aumentarem com partilha nas redes sociais

Nas redes sociais, Sara Sampaio partilhou registos da viagem às Maldivas. A modelo publicou uma fotografia do ator que tem sido alvo de rumores de namoro.

Recentemente, Sara Sampaio esteve de férias nas Maldivas. A modelo foi partilhando alguns registos da viagem.

Contudo, este domingo, 26, Sara publicou novas imagens das férias nas redes sociais e uma delas fez aumentar os rumores de um romance. Uma das fotografias é de Ray Nicholson, filho do ator Jack Nicholson, que tem estado no centro das suposições de um namoro com Sara.

Ainda no início deste mês, os rumores intensificaram-se com uma aparição pública de ambos. Sara e o ator norte-americano foram fotografados pelos “paparazzi”, em Los Angeles, a chegarem ao concerto da banda Guns N’ Roses, no Hollywood Bowl. Contudo, o que chamou a atenção do público foi que ambos estavam de mãos dadas.

Relembramos que a primeira vez que surgiram as dúvidas de um relacionamento foi no aniversário do “anjo” da Victoria’s Secret, no qual esta chegou acompanhada de Ray Nicholson, ambos sorridentes e próximos.