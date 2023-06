Sara Sampaio fez “soar o alarme” ao confirmar que está solteira

A modelo Sara Sampaio esteve à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura e revelou que não está comprometida.

Os rumores já andavam por aí, mas desta vez foram confirmados. Sara Sampaio foi convidada da rubrica “Cara Podre” com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

E para acabar de vez com as suposições, a pergunta foi: “Sara Sampaio, estás solteira? Será que podemos soltar o nosso alarme solteira?”. A resposta veio afirmativa. A modelo fez soar a sirene. Assim, ficam confirmados os rumores de que a relação entre Sara e o produtor norte-americano Zac Frognowski chegou ao fim.

De seguida, foi perguntado à antiga modelo da “Victoria Secret’s” quais as características que um futuro namorado ou parceiro deveria ter. “Ter muita piada. Tem que ser muito querido. Se for giro também dá jeito. Não se perde nada”, responde. E gostar de cães também é um ponto importante para Sara Sampaio.

