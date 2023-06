Sara Sampaio revela “crush” por famoso português e mensagem recebida de Billie Eilish

A modelo Sara Sampaio esteve à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura e contou sobre o “crush” por uma celebridade portuguesa e uma troca de mensagens inesperada.

Sara Sampaio esteve no “Café da Manhã”, com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, no qual confirmou os rumores de que está solteira. O alarme soou para a modelo, indicando que o relacionamento com o produtor norte-americano Zac Frognowski chegou ao fim.

Contudo, o término da relação não foi tudo o que a manequim revelou. Sara contou quem é o seu “crush”. E, por surpresa, é um famoso português (que ficou solteiro recentemente).

“Qual é o teu crush?”, perguntaram. A modelo respondeu: “Então, eu sou geração ‘Morangos Com Açúcar’, não é? Cresci a vê-los. Na altura, tinha posters no meu quarto do Pedro Teixeira”.

Além da “paixoneta” por Pedro Teixeira, Sara também contou sobre uma troca de mensagem inesperada. “Qual foi a pessoa mais famosa que te mandou um DM e que te surpreendeu?”, foi a pergunta direcionada a Sara Sampaio. “A Billie Eilish. Nós somos ‘Instagram Friends’”, respondeu a modelo.