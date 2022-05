Saúl afirma: “Não consigo perdoar os meus pais”

Saúl marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, esta quinta-feira, 5 de maio, e abriu o livro sobre a sua relação com os pais.

Numa conversa franca e intimista com Manuel Luís Goucha, o cantor popular recordou, no vespertino, o desentendimento com os progenitores devido a estes lhe terem gastado o dinheiro todo.

“Aos 18 anos, já és maior, quiseste saber da tua conta bancária onde podias ter milhares ou milhões de euros”, começou por atirar Manuel Luís Goucha.

O intérprete confirmou a afirmação do apresentador mas referiu que quando se dirigiu ao banco só tinha 14 euros na conta. “Naquela altura tive um embate… Mas depois cheguei a casa e comecei a pensar”, lembrou.

“Muita gente depois diz: ‘Mas tu com essa idade não tinhas noção, confiavas assim tanto nos teus pais?’ Então ia confiar em quem? Costumo dizer que não me dói terem gastado dinheiro, dói-me não saber o porquê”, explicou.

“Sonhava com uma vida, chegar aos 18 anos e ter o meu carro e a minha casa, ter uma vida estabilizada, e não foi nada disso. Começou tudo novamente”, desabafou o artista, em direto.

O músico confessou não guarda mágoa dos pais mas que não perdoa. Saúl lembrou também que quando começou a ganhar mais dinheiro porque os pais compraram uma quinta.

“Não consigo perdoar. Nunca me deram uma justificação. Fui sempre acusado de ter gastado o dinheiro porque tinha acesso a ele. Nunca mais houve contacto entre mim e os meus pais”, afirmou.

Uma das revelações que o cantor fez passa pela ideia de pôr fim à sua vida após o afastamento dos pais e a sua situação financeira ter declinado tanto. No entanto, o aparecimento de Marisa, a sua companheira, ajudou-o a superar o momento difícil.