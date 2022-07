Saúl revela que filha não tem contacto com os avós

Saúl revelou, esta sexta-feira, 22 de julho, que a filha ainda não conheceu os avós, devido ao passado atribulado entre o cantor e os progenitores.

O artista contou, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, nas manhãs da TVI, que a filha não mantém contacto com os avós por estes terem, nas suas palavras, “gasto o dinheiro” do cantor ao longo da sua carreira.

“Não têm contacto, por enquanto. Quando tiver idade para perceber o que se passou e quiser ouvir a outra parte, sou o primeiro a dizer para ir. Depois ela com a idade logo vê se quer ou não. Por enquanto ainda não, está na fase desenvolvimento, quando tiver capacidade para tal…”, disse.

O intérprete admitiu que, desde que foi pai, percebe cada vez menos a atitude dos progenitores. “O amor que sentes por um filho não tem tamanho, não tem preço, porque tu queres ver o bem do teu filho, não queres ver o mal, não o queres ver a sofrer, nem a magoar-se”, afirmou.

“Sou um pai muito galinha e estou sempre em cima. Penso só na felicidade da minha filha e acho que isso é o mais importante”, acrescentou.