Saúl Ricardo feliz no reencontro com Jorge Guerreiro: “Quase que aluguei um quarto”

Saúl Ricardo e Jorge Guerreiro reencontraram-se depois do cantor ter saído do “Big Brother Famosos”. O jovem intérprete brincou com o maior sucesso do músico.

De novo juntos. Saúl Ricardo e Jorge Guerreiro reencontraram-se depois do segundo ter abandonado a casa do “Big Brother Famosos”, da TVI. O primeiro revelou no Facebook a felicidade de rever o amigo.

“Ainda sobre ontem… foi dia de apoiar a cultura, desta forma apoiar também um colega de trabalho e acima de tudo amigo. Sim, pois no mundo do espetáculo também existem amizades”, começou por escrever Saúl Ricardo.