Sean Penn entrega Óscar ao presidente da Ucrânia: “Foi especial”

Sean Penn entregou o Óscar ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A estatueta vai ficar naquele país até ao final da guerra com a Rússia.

O ator, de 62 anos, viajou pela terceira vez até ao país para se encontrar com Volodymyr Zelensky. Durante a sua visita, o intérprete entregou o prémio de cinema ao presidente.

“Desta vez o nosso encontro foi especial. Sean trouxe a sua estatueta dos Óscares como um símbolo da vitória do nosso país. Vai permanecer na Ucrânia até ao final da guerra”, contou Zelensky no Telegram.

Na terceira passagem do ator pela Ucrânia, Sean Penn e o presidente ucraniano passearam no Walk of the Brave, dedicado aos líderes mundiais que são aliados da Ucrânia contra a invasão russa.