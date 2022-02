Sean Penn rejeita retomar gravações de série enquanto a equipa não estiver vacinada

Sean Penn rejeitou retomar as gravações da série “Gaslit” enquanto a equipa de trabalho não estiver devidamente vacinada contra a covid-19.

O ator interrompeu os trabalhos do projeto para marcar presença no Festival de Cinema de Cannes com o seu filme “Flag Day”. Agora, o intérprete não vai regressar enquanto os intervenientes não estiverem vacinados, segundo o site Deadline.

O mediático artista ofereceu-se para facilitar a montagem de um centro de vacinação após a NBC Universal ter estipulado que os estúdios podem exigir a vacinação dos funcionários, tal como conta o site Variety.

Até ao momento, não se sabe a data de estreia de “Gaslit”. No entanto, o site Deadline adiantou que ainda falta algumas semanas de gravações da série em que Sean Penn dá vida a John Mitchell e Julia Roberts interpreta Martha Mitchell.