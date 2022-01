Seis meses após o parto, Cláudia Vieira exibe-se de biquíni

Cláudia Vieira exibiu-se de biquíni seis meses depois de ter dado à luz a filha mais nova, Caetana. A atriz aproveitou para apanhar banhos de sol junto à piscina.

A intérprete da SIC aproveitou as boas temperaturas que fazem sentir, esta quinta-feira, para despir a roupa normal e colocar o fato de banho. A artista deixou-se fotografar perto da piscina.

“Bem-vindo ao paraíso!” pode ler-se na legenda da imagem captada durante a estadia de Cláudia Vieira num alojamento em Tróia.

https://www.instagram.com/p/CBlsZdtnLAQ/

Na secção de comentários, rapidamente, juntaram-se diversos internautas para elogiar a silhueta da atriz. “Linda!” comentou uma seguidora. “Que foto gira! Aproveita!” atirou outra fã.

Cláudia Vieira deu à luz no início de dezembro do ano passado Caetana, que é fruto do namoro com o empresário João Alves. Recorde-se que a artista também é mãe de Maria, que nasceu durante o antigo relacionamento com Pedro Teixeira.

