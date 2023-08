Seleção Feminina sai do Mundial, mas Rita Ferro Rodrigues garante: “O futuro é lindo”

A Seleção Feminina de futebol empatou a zero com os Estados Unidos e saiu do Mundial, mas Rita Ferro Rodrigues, do Canal 11, diz que o “futuro é lindo”.

Portugal despediu-se com uma boa impressão do Mundial Feminino. A Seleção Nacional empatou ao início da manhã desta terça-feira com os Estados Unidos (0-0) e só uma bola ao poste nos últimos minutos travou o desejo das “Navegadoras” seguirem em frente na prova.

Rita Ferro Rodrigues, apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, elogiou a Seleção Feminina. “A equipa feminina estreia-se num Mundial e encosta a equipa bi campeã do mundo às cordas. Não ganhámos por acaso! Faltou aquela ponta de sorte. Ma … o que fica? Uma equipa TÃO equipa, a jogarem umas para as outras, uma coisa linda de ser ver, um nervo, uma atitude, uma raça”, começou por referir nas redes sociais.

“Se o mundo não conhecia o Futebol Feminino português… com este jogo fica apresentado. O futuro é lindo. As portuguesas não vieram para brincar. Parabéns a toda a equipa (que amo!) staff e @francisco.roque.neto que com a calma e confiança (e sorriso) com que encara os jogos, é também um exemplo a seguir”, acrescentou.

“Queridas: não chorem. E se chorarem que seja apenas para regar as sementes que plantaram hoje”, concluiu Rita Ferro Rodrigues.