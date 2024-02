Selena Gomez assinala primeiro Dia de São Valentim com Benny Blanco

No Dia de São Valentim, Selena Gomez partilhou uma fotografia ao lado do novo namorado, Benny Blanco, e deixou uma mensagem.

Ao longo do ano, muitos famosos foram tornando públicas as suas relações, como foi o caso de Selena Gomez. A intérprete de “Lose You To Love Me” começou a namorar com o produtor Benny Blanco e tem-se mostrado apaixonada.

No dia em que se celebrou o amor, a artista partilhou, através das redes sociais, uma fotografia com o namorado e escreveu: “Amo-te”. Na imagem, os dois surgem divertidos e a fazer caretas.

Recorde-se que a última relação conhecida da cantora foi com Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd. Os dois terminaram em 2017.