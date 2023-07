Selena Gomez faz 31 anos. Veja as mensagens de consciencialização da artista para a lúpus

Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus em 2014 e sempre deu a cara pela doença autoimune. Este sábado, 22 de julho, a artista completa 31 anos e nós recordamos os apelos da cantora norte-americana.



Selena Gomez completa 31 anos este sábado, 22 de julho. Em 2014, Selena, que ficou conhecida por dar vida à personagem “Alex” na série “Os Feiticeiros de Waverly Place”, transmitido pela Disney Channel, foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistémico (LES), uma doença autoimune que provoca lesões na pele.

Ao longo dos anos, a atriz deu a cara pela doença e pelos sintomas causados pela mesma, como é o caso do aumento de peso. Num direto no TikTok, Selena explicou que a toma dos medicamentos para controlar a doença levam ao aumento de peso: “Prefiro ser saudável e cuidar de mim. Os meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam. (…) Não sou modelo, nunca serei. Eu acho que elas são incríveis, mas eu definitivamente não nasci para isso”, disse, na altura.

Nas restantes redes sociais, como o Instagram, a cantora faz questão de mostrar fotos reais do corpo, sem filtros, com gorduras localizadas e celulite, para incentivar outras mulheres a sentirem-se bem consigo próprias.

Devido à lúpus, Selena Gomez já teve de ser transplantada. Em setembro de 2017, a empresária mostrou-se de mãos dados com a amiga e dadora Francia Raísa e escreveu: “Não existem palavras para descrever o quanto agradeço à minha linda amiga Francia Raísa. Ela deu-me o derradeiro presente e sacrifício ao doar-me um rim. É uma benção inacreditável”.

No fim, Selena acrescentou: “O lúpus continua a ser uma doença incompreendida, mas já existem progressos”, dando mais uma vez a cara pelo problema de saúde que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo.

Quando, em 2020, Selena lançou uma marca de maquilhagem, a Rare Beauty, ela teve em consideração todas as pessoas que têm mobilidade reduzida, um dos problemas que pode surgir na sequência da lúpus.

As embalagens dos produtos foram, por isso, pensadas para não ser preciso o uso excessivo da força no momento da abertura. Além disso, a marca pertence ao Rare Impact Fund, um fundo que tem como objetivo amealhar cerca de 100 milhões de dólares nos próximos dez anos, para ajudar a combater algumas lacunas no apoio à saúde mental nos Estados Unidos. Um por cento da venda de cada produto Rare Beauty é doada para essa causa.