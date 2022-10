Sem barba e bigode: o novo visual de Johnny Depp

Johnny Depp apareceu em público com um visual renovado. O ator do universo cinematográfico “Piratas das Caraíbas” surpreendeu os seguidores ao surgir sem barba e bigode.

Depois de ter estado nas luzes da ribalta devido ao processo em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard, do qual saiu ilibado, o intérprete, de 59 anos, manteve-se discreto… até recentemente.

O artista apareceu com um novo “look”, sem barba e o bigode com que tem brindado o público nos últimos anos.

O visual de Johnny Depp tem dado que falar nas redes sociais, nomeadamente, no Twitter, no qual tem circulado várias fotografias que os seus admiradores partilham com o restante público.

Lembre-se que o intérprete foi absolvido da acusação de violência doméstica por parte da atriz do filme “Aquaman”. Por sua vez, Amber Heard foi condenada pelas acusações de difamação e teve de pagar 15 milhões de dólares ao ex-marido.

Após a batalha jurídica, o artista voltou ao cinema com a produção francesa “Jeanne Du Barry”, na qual vai dar vida ao rei Luís XV de França. O filme é inspirado na vida da amante do monarca.