Sem “Café da Manhã”, Pedro Fernandes faz exercício em casa

O apresentador da TVI e animador da RFM aguarda, em casa, poder fazer o programa “Café da Manhã”. Enquanto isso não acontece realiza vários treinos.

Pedro Fernandes está em casa com a família. O apresentador da TVI e locutor da RFM tem ocupado o tempo com os mais próximos durante a pandemia do “Covid-19” e espera, em breve, poder voltar ao trabalho.

“Dia 4 da quarentena voluntária. Cá por casa continuamos todos bem e sem sintomas. Hoje recebemos a nossa primeira encomenda de mantimentos e desinfectámos tudo antes de a trazermos para o interior de casa. Está difícil fazer compras online mas a Rita não brinca em serviço e já agendou as próximas três entregas”, começou por avisar o profissional.

“Temos um plano diário que tentamos respeitar para não darmos em malucos. Tem tempo para actividades em família, escola, tempo para cada um, filmes, jogos, cozinhar e comer”, acrescenta.

“Por motivos técnicos e de segurança, ainda não consegui fazer o ‘Café da Manhã’ a partir de casa, mas isso será resolvido ainda esta semana. Espero. Por enquanto vou treinando todos os dias e tentando continuar a combinar os óculos com a roupa. Fiquem bem. Fiquem em casa”, conclui.