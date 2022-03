Sem concertos, Toy está farto de fazer “borlas” na Televisão: “Paguem-me, por amor de Deus!”

Com centenas de concertos desmarcados por causa da pandemia, Toy virou comentador e “ator” nas televisões. Mas está farto de fazer “borlas”.

Um novo rumo na carreira. Famoso, além da música, por aparecer frequentemente no pequeno ecrã, Toy reforçou a presença na Televisão desde que ficou sem mais de uma centena de concertos este ano, por causa da covid-19.

O intérprete setubalense é presença assídua do “Extra” do “Big Brother – A Revolução”, da TVI e ainda vai fazer uma participação especial numa novela da SIC. O problema é que as presenças na TV não são remuneradas e Toy, em entrevista à “TV Guia”, diz-se farto de “borlas”.

“O facto de não ter tiques de vedeta foi vantajoso, porque as pessoas estão à vontade comigo”, começou por frisar Toy à revista, o que o levou a concluir: “Também estou à vontade para lhes dizer que, se fazia coisas gratuitamente, agora não tenho trabalho!”.

“Por isso, por amor de Deus, paguem-me alguma coisa, pelo menos as despesas”, apelou Toy na entrevista.