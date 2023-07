Sem duas noites de sono, Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha

Prestes a ser mãe novamente, Laura Figueiredo passou alguns momentos de susto e aflição com a filha Beatriz, que ficou doente.

Laura Figueiredo já está na reta final da gravidez, agora só à espera do momento da chegada do seu segundo filho. Contudo, apesar dessa animação e ansiedade de segurar o bebé nos braços, a influenciadora digital e companheira de Mickael Carreira apanhou uns sustos com a filha Beatriz, que ficou doente.

“Passou a noite com febre. O que começou com vómitos está na garganta. A dias deste ‘barriguitas’ chegar, tenho de a pôr boa rápido para ter alguma paz aqui na minha cabeça, mas vai dar tudo certo”, confessou nas redes sociais.

Contudo, esta segunda-feira, dia 3 de julho, Laura já deu uma atualização no estado de saúde da pequena.

“Finalmente dormi. Gente, a ninjinha está melhor. Foi de sexta para sábado sem dormir e de sábado para domingo sem dormir. Eu ontem estava já… Sabem quando a vossa cabeça está meio lerda?”, começou por contar.

Laura ainda acrescentou que Beatriz “não tem febre, está melhor, foi mesmo garganta. ‘Vamo qui vamo’ começar uma semana nova. A ninjinha já está de férias e agora é só coisas boas a chegar”, acrescentou.

Beatriz, de seis anos, é filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira. O casal está à espera do segundo filho, um menino, que está para nascer breve.