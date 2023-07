Sem saberem que era cantora, pediram a Carolina Deslandes para… cantar

Carolina Deslandes foi apanhada numa tendência do TikTok, onde pedem a pessoas na rua para cantar. Mas não sabiam que Carolina é artista.

As tendências do TikTok são extensas. Abrangem todos os países e continentes. Enquanto se caminha na rua, até se pode ser alvo de uma dessas tendências. Foi o caso de Carolina Deslandes.

A cantora esteve em Paris, França, e enquanto passeava foi “apanhada” por pessoas a gravar vídeos para a rede social. A tendência era escolher uma pessoa aleatória na rua e pedir para cantar e Carolina foi escolhida. O que os utilizadores do TikTok não sabiam é que… é mesmo artista.

O vídeo foi partilhado por Carolina no seu Instagram. “Podes cantar alguma música em francês? Sabes alguma?”, pergunta a pessoa à cantora, que responde: “Eu sabia uma. Mas não sei as palavras”. A artista canta e surpreende quem grava o vídeo que pergunta, por fim, se Carolina é cantora.

Na legenda do vídeo que publicou, a artista escreveu: “Eu a ir parar à ‘rede vizinha’. Apanharam-me na rua e pediram se podiam fazer um vídeo. É a segunda vez que isto me acontece em Paris e eles não me conheciam de lado nenhum”.