“Sementes em pó”: Arranca o julgamento de Vítor Soares, mas sem Sónia Jesus

O julgamento de Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, acontecerá esta segunda-feira, 29 de maio. “Vitó”, como é apelidado pela ex-concorrente do “Big Brother”, foi detido em junho do ano passado, poucos meses antes do nascimento do filho, Fabian, devido a um alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga.

Após vários adiamentos, o julgamento arranca no Tribunal de Bragança, mas não contará com a presença de Sónia Jesus, por aconselhamento do próprio advogado, avançou a imprensa.

Ainda assim, Sónia Jesus afirmou estar confiante e confirmou que Vítor Soares está “calmo, tranquilo e com fé que tudo se vai resolver”.

Recorde-se que, há pouco mais de uma semana, um dos arguidos da operação “Sementes em Pó” faleceu no Estabelecimento Prisional de Bragança. Sónia Jesus não escondeu a revolta com algumas manchetes praticadas pelos meios de comunicação social.