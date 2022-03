Depois da separação, Carolina Deslandes troca carinhos com amigo músico

Carolina Deslandes mostrou-se em clima de grande cumplicidade com o artista e manager Jêpê, trocando carinhos.

Depois de se ter separado do produtor musical Diogo Clemente, com quem tem três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme, a intérprete recorreu ao InstaStories, ferramenta do Instagram, para partilhar um momento em que surge abraçada a Jêpê.

Na fotografia, a artista aparece a levar um beijo na testa do profissional da música.

A cantora já tinha revelado que, após ter terminado a relação com o produtor musical, não teve vida pessoal.

“Não sei dizer o número de vezes em que cheguei a casa e pensei: ‘Trabalhei 12 horas. Mas vale mesmo a pena ir atrás do que quero’. Era um motivo de orgulho trabalhar muito. Querer muito. Dar tudo. E de repente separei-me e a minha vida pessoal era um deserto”, afirmou.

Lembre-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram a separação no início de setembro do ano passado.