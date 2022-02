Separada, cantora Mia Rose apoia-se no filho

Uma semana depois do anúncio da separação de Miguel Cristovinho, Mia Rose voltou às redes sociais acompanhada, apenas, pelo filho.

Ainda a ultrapassar o divórcio com o músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, a também intérprete Mia Rose tem procurado conforto nos braços do filho de ambos, Mateus.

Os dois foram juntos para a praia e Mia Rose fez uma declaração de amor ao menor: “Dia incrível com este borracho”, começou por escrever para, em seguida, esclarecer que Miguel Cristovinho já não é a sua paixão: “The man of my life (o homem da minha vida”, concluiu a também influenciadora digital.