Separada há seis anos, só agora divórcio de Meryl Streep é tornado público

O divórcio de Meryl Streep com o companheiro de mais de 40 anos foi tornado público neste sábado, mas houve mais revelações.

A atriz Meryl Streep e o escultor Dom Gunner estiveram juntos 45 anos e viram, agora, o seu divórcio ser tornado público, numa declaração de um representante da intérprete ao site de celebridades “Page Six”.

Mas há outra novidade: segundo o mesmo responsável, o agora ex-casal “está separado há mais de seis anos”.

Meryl e Dom têm quatro filhos em comum: Henry, Mamie, Grace e Louisa.

Recorde-se que a artista viajou recentemente para as Astúrias, em Espanha, para assistir aos prémios da princesa.

Meryl Streep foi a grande vencedora deste ano da categoria Artes e recebeu o galardão diretamente das mãos da princesa Leonor.

No passado dia 18 de outubro, a estrela do filme “Mamma Mia” marcou presença num colóquio com António Banderas, sob o mote “Sem Guião”, no qual Meryl falou sobre o percurso no cinema.