Será que a “Pipoca” se casou em Las Vegas? Fãs acreditam que pode ter acontecido

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, anda em viagem pelos Estados Unidos. Depois de ter estado em Los Angeles, rumou até Las Vegas. Os fãs especulam que se pode ter casado.

“A Pipoca Mais Doce” está a explorar os Estados Unidos. Ana Garcia Martins começou pela cidade de São Francisco, passou para Los Angeles e, agora, está em Las Vegas.

E foi nesta cidade que a influenciadora digital fez uma partilha que levou os seguidores a questionarem-se: Ana Garcia Martins publicou uma fotografia de uma capela e escreveu “o que acontece em Vegas…”, referindo-se ao famoso ditado “o que acontece em Vegas, fica em Vegas”. Os seguidores da “Pipoca” especulam agora que a antiga jornalista possa ter casado com o namorado, o advogado Diogo Orvalho.

Noutra publicação no perfil de Instagram, a “Pipoca” escreveu que a cidade norte-americana é “para se gastar dinheiro”, como disse nas redes sociais.

“Não se deixem enganar: Las Vegas é uma cidade orientada para se gastar dinheiro. São os espetáculos, são os casinos, são as lojas, são os restaurantes, é tudo. Mesmo estando aqui há menos de 48 horas, cheira-me que é uma cidade onde muitas vidas se desgraçam”, começou por escrever.

“A indústria dos casinos está muito bem montada: quase todos em hotéis megalómanos, com restaurantes ótimos, com as lojas mais caras (Dior, Vuitton, Prada, Chanel, Rolex, Cartier), mas também cafés e lojas de conveniência. Está tudo feito para que a pessoa não tenha de sair do hotel para coisa nenhuma e possa só manter-se a jogar (leia-se ‘a gastar’) horas a fio”, disse.

A influenciadora afirmou ainda que não ganhou nada. “Desconfio que não vou ganhar, mas serve para estar entretida um par de horas”.