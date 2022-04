Sérgio Praia: “Conseguia entrar nas obras à noite e era lá que dormia”

O ator revelou que aos 16 anos mudou-se para o Porto para ser bailarino de ballet clássico e, sem ter onde ficar, conseguia entrar nas obras à noite para dormir.

Sérgio Praia contou, esta quinta-feira, no “Você na TV”, alguns detalhes sobre a fase em que saiu de casa quando era ainda adolescente, sem ter onde dormir ou o que comer, ficando assim durante algum tempo na rua.

“Conseguia entrar nas obras à noite, sem ninguém me ver, e era lá que dormia. […] Roubei dinheiro ao meu pai”, afirmou, em conversa com Manuel Luís Goucha.

“Lembro-me que quando fugi levei umas meias e sapatilhas de ballet e fui para a frente do Teatro Nacional de São João, no Porto, fazer sequências de bailado para ver se alguém me chamava para ir lá para dentro”, revelou, acrescentando que uma vez que “não aconteceu” tentou ir para França para ser ator, mas apenas chegou a Valongo, regressando assim para o Porto onde, posteriormente, trabalhou nas obras.

No entanto, nunca desistiu do objetivo de ser ator e, mais tarde, conseguiu entrar na escola de teatro de António Capelo. “O António Capelo deu-me de comer muitas vezes, deu-me sítio para dormir e acreditou em mim”, sublinhou. “Tenho de agradecer a muita gente que me ajudou, se não não estava aqui”, acrescentou.