Sérgio Ramos vai ser pai pela quarta vez

Sérgio Ramos prepara-se para ser pai pela quarta vez. A modelo Pilar Rubio está grávida de dois meses.

A novidade foi anunciada pela mulher do defesa do Real Madrid que, numa entrevista ao programa televisivo espanhol “El Hormiguero”, confirmou os rumores divulgados pelo jornal The Sun. “Ainda não estou grávida de três meses e não sei se é menino ou menina”, revelou.

A família de Sérgio Ramos e Pilar Rubio vai aumentar, sete meses após darem o nó, na Catedral de Sevilha, em Espanha. O casal tem três filhos em comum: Sérgio, de cinco anos, Marco, de quatro, e Alejandro, de um.