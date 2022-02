Sérgio Rosado sobre “A Máscara”(SIC): “Diverti-me imenso”

Sérgio Rosado esteve à conversa com João Baião no matutino “Casa Feliz”, na SIC, e falou sobre a experiência no programa “A Máscara”.

Tendo ficado em segundo lugar, o músico dos Anjos confessou que vestir o fato de Cato foi muito “divertido” e que Ivo Lucas, que se escondia por trás do Viking foi um justo vencedor.

“Foi muito giro. Diverti-me imenso. Foi uma experiência extraordinária”, começou por referir. “No início não foi muito fácil porque é muito quente e não tinha muita mobilidade. Ao mexer-me o dobro transpirava imenso e foi difícil controlar a respiração, mas depois habituei-me”, prosseguiu.

O cantor considerou ainda a vitória de Ivo Lucas justa: “Acho que foi muito bem entregue ao Ivo. Foi um jogador. Nunca revelava”.

Recorde-se que nenhum dos investigadores conseguiu acertar no nome de Sérgio Rosado e que César Mourão e Jorge Corrula afirmavam ser Rui Unas o rosto que se escondia dentro do Cato.