Sérgio Rosado, dos Anjos, submete-se a procedimento estético

O cantor Sérgio Rosado fez um procedimento estético. Aos 43 anos, o artista decidiu-se pelos tratamentos no rosto.

Os procedimentos estéticos fazem sucesso entre as mulheres. Mas os homens também não ficam de fora. No passado mês de junho, Pedro Crispim submeteu-se a uma cirurgia estética aos glúteos, para corrigir a flacidez que tinha. Desta vez, foi o músico Sérgio Rosado que recorreu a tratamentos de estética.

O membro da banda Anjos submeteu-se a um procedimento estético no rosto e, nas redes sociais, mostrou a novidade.

“Fomos conhecer (…) uma clínica de cirurgia estética com serviços de excelência em Aveiro”, escreveu na legenda do vídeo que partilhou e no qual explica o processo.

O cantor decidiu-se por dois tratamentos, uma “hydrafacial” e uma harmonização facial, que ajudam na prevenção do anti-aging. “Vou sair daqui (da clíncia) com menos 20 anos”, brincou o artista.

Sérgio, o irmão, também falou sobre o “tabu” dos tratamentos estéticos para os homens. E que, apesar do preconceito que ainda possa existir, salientou: “É sentirmo-nos bem connosco”.