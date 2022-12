Sérgio Rossi e Romana reagem à morte do tio: “A vida voou num sopro para ti”

Sérgio Rossi e Romana reagiram à morte do tio, irmão de Romana. Os dois cantores lamentaram o sucedido, partilhando imagens de família antigas.

Depois de Ágata ter revelado que um dos seus irmãos morreu, os sobrinhos da cantora não ficaram indiferentes e mostraram-se, no perfil de Instagram, tristes com a morte do familiar.

“Aqui eu era um bebé. Na idade da inocência sempre fui muito acarinhado por ti, numa família muito feliz. A vida voou num sopro para ti, tio Paulo. O céu recebeu-te junto dos seus anjos. Deus te guarde em descanso”, escreveu Sérgio Rossi.

“Guardarei sempre na minha memória o que de melhor tivemos juntos e a tua gargalhada contagiante”, frisou o cantor.

No final, o artista deixou uma mensagem de apoio à família: “Tia Ágata foste mais uma vez um enorme ser humano nesta fase tão difícil do nosso Paulo. Deus te abençoe. Tia Elsa e mãe, Celeste, sempre a seu lado ‘super irmãs’. Até à eternidade, tio Paulo. Muita força prima querida Alexandra”.

Também Romana lembrou o tio Paulo. “Há 35 natais. Luz, luz, luz e amor”, escreveu a cantora na legenda de uma imagem em família.