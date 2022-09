Sérgio Rossi já confirmou novo romance

O amor anda no ar e Sérgio Rossi foi apanhado pela seta do cupido. Depois dos rumores que davam conta de um novo romance na vida do cantor, este já confirmou que está apaixonado.

O intérprete confirmou a Cláudio Ramos que está a viver um novo amor, algo que o apresentador reproduziu no matutino “Dois às 10”, na TVI.

“‘Estou num novo relacionamento, mas não quero expor’”, citou Cláudio Ramos durante a crónica social do programa.

Durante a crónica social foi comentado o alegado romance entre Sérgio Rossi e Andreia Karyna, também cantora. Os comentários tinham por base fotografias cúmplices dos dois.

Porém, o músico negou estar envolvido com a também cantora e sobre as imagens garantiu: “Foram tiradas de contexto”.