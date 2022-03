Sérgio Rossi reage aos problemas com a irmã Romana: “Não tinham que ser colocados em praça pública”

Sérgio Rossi reagiu, esta terça-feira, 31 de agosto, aos problemas familiares com a irmã, a cantora Romana, que surgiram publicamente, afirmando que ficou triste.

O cantor lamentou que as “guerras” entre a família tenham vindo a público, durante a conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha no formato das tardes da TVI “Goucha”.

“Não vou entrar em pormenores”, começou por afirmar o artista.

“Entristece-me quando é a família, nós, como figuras públicas, que muitas vezes permitirmos, dentro do seio familiar, que as coisas cheguem à parte pública. As coisas não tinham que ser colocadas em praça pública”, disse.

A conversa ficou mais emotiva quando Sérgio Rossi referiu que serve como pilar da sua mãe, que recebe 200 euros por mês de reforma. “Ela sabe que sou o pilar dela e vou ser enquanto Deus me permitir”, garantiu.