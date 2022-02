Série “Friends”? Courtney Cox não se lembra dos episódios

Courtney Cox confessou que não se lembra dos episódios da série “Friends”, que protagonizou entre 1994 e 2004, como Monica Geller. Por isso, está na altura de a atriz fazer uma maratona da “sitcom”.

Depois de ter integrado aquele que é considerada como uma das melhores séries de comédia nos Estados Unidos, a intérprete revelou que não se lembra de detalhes da história, apenas de que se divertiu muito nas gravações com pessoas de quem gosta.

“Decidi ver ‘Friends’ durante este período”, começou por afirmar no programa “Jimmy Kmmel Live!”, referindo-se a este tempo de quarentena. “Já comecei a ver a primeira temporada. É muito bom!” adiantou.

“Não me lembro de fazer a série. Tenho uma memória muito má. Lembro-me de amar, obviamente, as pessoas que estavam comigo e de me divertir, e lembro-me de certos momento da minha vida em que estive a fazer a série. Mas não me lembro dos episódios”, prosseguiu.

Durante o “talkshow”, que foi gravado por videochamada, a atriz participou ainda num jogo de perguntas sobre a série “Friends”, contra um admirador chamado Anthony e acabou por perder 5-0.

Lembre-se que a HBO acordou com a Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer a gravação de um episódio especial, que foi adiada devido à pandemia.

