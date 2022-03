Falta de séries? Pedro Ribeiro partilha sugestões

Pedro Ribeiro partilhou, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, a sua lista das melhores séries de sempre depois de ter sido assunto na emissão da rádio Comercial.

O diretor da Rádio Comercial fez questão de revelar, no perfil de Instagram, uma compilação de séries como “Breaking Bad”, “Os Sopranos”, “Band of Brothers”, “The Handmaid’s Tale”, “Game of Thrones”, “24” e “Peaky Blinders”.

“Falei disto na rádio hoje. Séries preferidas de sempre. Deixei de fora desta galeria, algumas que também me marcaram, como ‘ER’, ‘X-Files’, ‘Californication’, ‘The Succession’, o ‘Seinfeld’, os ‘Simpsons’, o ‘Billions’ – que ando a devorar diariamente -, o ‘How to Get Away With Murder’, ou a ‘Casa de Papel’. Mas estas que mostro são mesmo as melhores, para mim. E sim, acho ‘Os Sopranos’ a número 1”, escreveu.

Na secção de comentários, houve quem concordasse com a lista de Pedro Ribeiro e, até, quem sugerisse novas séries.