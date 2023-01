Shakira dá festa em casa e é surpreendida por fãs: “Obrigada pela serenata”

Shakira e Piqué têm sido dois dos nomes mais falados na imprensa nos últimos tempos desde o seu divórcio e alegada traição do jogador

Na nova música que relançou a polémica sobre o ex-casal, “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, a colombiana lançou duras criticas e algumas indiretas ao ex-companheiro, algo com o qual os fãs têm delirado.

No passado fim de semana, Shakira deu uma festa em casa que contou com a presença de algumas amigas, porém, as surpresas não ficaram por aí.

A intérprete foi surpreendida por um grupo de fãs que se juntaram na rua e cantaram a sua nova música. Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, a cantora partilhou o momento e deixou um agradecimento. “Obrigada pela serenata”, escreveu.