Shakira em risco de ser condenada a oito anos de prisão

O Ministério Público espanhol pediu uma pena de prisão de oito anos e dois meses para Shakira, esta sexta-feira, 29 de julho.

Este pedido vem no seguimento da recusa da colombiana em avançar com o acordo judicial no âmbito das acusações de fraude fiscal. Segundo o jornal “El País”, o ministério pede ainda uma multa de 23,7 milhões de euros.

A cantora, de 45 anos, é acusada de ter lesado o Estado em 14,5 milhões de euros, entre 2012 e 2014, por falta de pagamento de impostos sobre arrendamento e património. Os crimes de que está acusada são ainda agravados pela elevada quantia em causa e por alegados paraísos fiscais.

O “El País” revela ainda que existe uma atenuante admitida pelas autoridades: o facto de a artista ter disponibilizado 17,2 milhões de euros para regularizar a situação.

Durante as próximas semanas o tribunal deverá emitir uma ordem para a abertura do julgamento.