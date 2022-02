Shakira explica por que motivo não se quer casar

Shakira justificou a razão pela qual não se casou e não pretende unir-se através do matrimónio com o namorado, Gerard Piqué.

A artista colombiana revelou que, apesar de estar numa relação há dez anos com o futebolista do FC Barcelona, quer que Piqué a veja “como a sua namorada”.

“O casamento assusta-me. Não quero que ele me veja como a mulher, prefiro que me veja como a sua namorada. É como um fruto proibido, quero mantê-lo atento. Quero que pense que tudo é possível, dependendo do comportamento”, afirmou Shakira, em entrevista no programa “60 minutes”.

Recorde-se que Shakira e Gerard Piqué conheceram-se nas gravações do videoclip da música “Waka Waka”, em 2010. O casal tem dois filhos, Milan, de seis anos, e Sasha, de quatro.

