Shakira impede os filhos de irem ao casamento do irmão de Piqué

A cantora colombiana Shakira terá impedido os filhos de irem ao casamento do tio e ex-marido, Gerard Piqué, segundo a imprensa espanhola.

A saga entre Shakira e Piqué parece não ter acabado. E a situação com os filhos de ambos também não se afigura fácil. Depois de o ex-companheiro da artista ter recorrido à justiça com o objetivo de pedir para passar mais tempo com os filhos, Shakira agora não perdoa.

Piqué havia pedido à cantora para levar os filhos ao casamento do irmão, mas recebeu uma negação. O familiar do antigo atleta de futebol do FC Barcelona, Marc Piqué, tem o casamento à vista e na cerimónia queria ter os sobrinhos, Milan e Sasha. Para que pudessem participar da festa, implicaria os meninos ficarem em Barcelona mais cinco dias. Esse tempo seria mais do que havia sido estipulado em tribunal, o que a cantora terá recusado, segundo o que foi dito no programa espanhol “Y ahora Sonsoles”, do canal Antena 3.

Para tentar contornar a situação, Piqué sugeriu a Shakira compensar futuramente esses cinco dias. O que não resultou, uma vez que a cantora colombiana manteve o pulso firme.

Mas haverá algum motivo a mais para Shakira não dar a permissão? De acordo com a imprensa espanhola, Clara Chía, a atual companheira de Piqué, estará presente na cerimónia. E que, esse facto, pode ter influenciado a decisão da artista.

Clara Chía é a atual namorada do ex-companheiro de Shakira e, alegadamente, esteve na origem da separação do antigo casal.