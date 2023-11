Shakira paga milhões e evita pena de prisão efetiva

A cantora Shakira chegou a acordo com o Ministério Público no caso de fraude fiscal. Pagou milhões e evitou uma pena de prisão efetiva.

Shakira já esteve na “mira” do fisco espanhol mais do que uma vez. Após ver-se envolvida num caso de fraude fiscal, a cantora chegou a acordo com o Ministério Público espanhol na sessão que decorreu no Tribunal de Barcelona.

A artista admitiu que não pagou mais de 14 milhões de euros em impostos em Espanha entre os anos de 2012 e 2014. Após a admissão que fez, segundo o jornal espanhol “El País”, Shakira terá que pagar uma multa milionária de sete milhões de euros. Além disso, terá uma pena de prisão suspensa, passando de uma pena de oito anos e dois meses para uma de três anos, em regime de suspensão.

Ainda de acordo com a publicação, a cantora, ao pagar uma multa adicional, de cerca de 430 mil euros, evita pena de prisão efetiva, uma vez que não possui qualquer antecedente criminal.